На Западе заявили, что страны ЕС «промахнулись» с поддержкой Украины

Лидеры стран Европейского союза «промахнулись», когда не смогли согласовать помощь Украине в размере €50 млрд на саммите, который на текущей неделе прошел в Брюсселе. Об этом пишет британское издание Financial Times, ссылаясь на неназванного западного дипломата.

«Это был момент, когда лидеры ЕС вышли на сцену. И они промахнулись», — сказал дипломат.

По словам представителя Евросоюза, «у Украины есть ликвидность до января» следующего года, однако после этого «становится немного туго».

«Нам нужно действовать быстро, — добавил он.

Накануне премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что ЕС потребуются еще недели, чтобы согласовать финансирование Украины в долгосрочной перспективе.

15 декабря вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине на сумму €50 млрд было наложено премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

В тот же день глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС в начале 2024 года проведет экстренный саммит, чтобы согласовать пакет помощи Киеву до 2027 года.

Ранее в США назвали сроки поражения Украины без помощи Запада.