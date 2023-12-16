Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Западе заявили, что страны ЕС «промахнулись» с поддержкой Украины

FT: лидеры ЕС промахнулись, не согласовав помощь Киеву на саммите в декабре

close
100%
Global Look Press

Лидеры стран Европейского союза «промахнулись», когда не смогли согласовать помощь Украине в размере €50 млрд на саммите, который на текущей неделе прошел в Брюсселе. Об этом пишет британское издание Financial Times, ссылаясь на неназванного западного дипломата.

«Это был момент, когда лидеры ЕС вышли на сцену. И они промахнулись», — сказал дипломат.

По словам представителя Евросоюза, «у Украины есть ликвидность до января» следующего года, однако после этого «становится немного туго».

«Нам нужно действовать быстро, — добавил он.

Накануне премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что ЕС потребуются еще недели, чтобы согласовать финансирование Украины в долгосрочной перспективе.

15 декабря вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине на сумму €50 млрд было наложено премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

В тот же день глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС в начале 2024 года проведет экстренный саммит, чтобы согласовать пакет помощи Киеву до 2027 года.

Ранее в США назвали сроки поражения Украины без помощи Запада.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами