Член бундестага Германии от блока «Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии» Тильман Кубан обратился к правительству страны с вопросом, планируется ли работа над поддержкой антироссийских санкций в сфере импорта удобрений. Текст письма Кубана, посвященного предполагаемым новым санкциям против РФ, проанализировала «Лента.ру».

По мнению Кубана, санкции в сфере удобрений помогли бы сделать цепочки переработки в Германии и Европе более устойчивыми.

Политик также обратил внимание на то, что Российская Федерация увеличила импорт удобрений в Германию в 3,3 раза в первой половине текущего года. Кроме того, по его словам, немецкие производители находятся под давлением из-за двукратного сокращения рыночных цен.

На этой неделе спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что количество санкций против России достигает почти 18 тысяч, что является беспрецедентным.

Ранее президент Александер Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против России.