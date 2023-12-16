В МИД Венгрии рассказали, почему Орбан покинул заседание ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что сообщения о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уходил за кофе по предложению немецкого канцлера Олафа Шольца во время заседания членов Евросоюза о вступлении Украины в объединении. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я там всем сказал то, что всем надо понять, что со стороны Венгрии это не тактический вопрос. Нет такого, что есть пара дней до саммита или пара минут до голосования, поэтому, Виктор, или Петер, или господин премьер, или господин министр, может, мы вот это вам можем предложить взамен? Это не рынок и тем более не базар», — сказал Сийярто.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите Европейского союза в Брюсселе убедила венгерского коллегу Виктора Орбана не мешать запуску переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Как пишет издание, премьер Венгрии покинул зал, следуя «согласованной с Мелони стратегии».

В свою очередь, британская газета Times написала, что вступление Украины в ЕС могут отложить как минимум до 2030 года, поскольку многие страны Евросоюза опасаются потери права вето по таким вопросам, как финансы и расширение блока, а также осознают высокую стоимость членства Украины в ЕС.

Ранее Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.