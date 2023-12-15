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РФ и Белоруссия расширят сотрудничество в сфере мирного атома

РФ и Белоруссия намерены расширять сотрудничество в сфере мирного атома

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Shutterstock

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение согласно которому РФ и Белоруссия будут углублять сотрудничество в сфере использование атомной энергии в мирных целях. Об этом сообщает ТАСС.

«Принять предложение о подписании меморандума между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь об углублении стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких технологий», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ядерная медицина сегодня является наиболее быстро развивающейся отраслью отечественного здравоохранения. Причина тому — беспрецедентная консолидация государства и бизнеса в развитии технологий, помогающих максимально эффективно и безопасно для человека диагностировать и вылечить ряд онкологических, кардиологических, неврологических и других заболеваний.

Эксперты констатировали, что сегодня Россия входит в топ-5 участников мирового рынка изотопной продукции. Флагманом развития ядерной медицины в стране участники встречи назвали госкорпорацию «Росатом», деятельность которой включает в себя изотопный комплекс и производство радиофармпрепаратов, высокотехнологичного медоборудования, обработку медицинских изделий ионизирующим облучением.

Ранее РФ и МАГАТЭ договорились о полноценных консультациях по Запорожской АЭС.

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