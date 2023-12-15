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Путин рассказал об истоках парламентаризма в России

Путин: высокая культура парламентаризма в РФ не дает переходить к крайностям

Президент России Владимир Путин заявил, что принципы парламентаризма в России уходят корнями в Новгородское и другие вече в древней Руси. Его слова на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций передает РИА Новости.

По словам Путина, уровень парламентской культуры в России стал настолько высоким, что не позволяет переходить к каким-то крайностям, несмотря на то, что мнения и точки зрения на способы достижения целей общенационального характера разные.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на все споры, «удается выстраивать эту работу цивилизованным образом, с уважением относиться к альтернативной точке зрения».

Путин также заявлял, что Конституция РФ создала прочные гарантии прав и свобод граждан, а также определила облик парламента.

14 декабря Путин во время пресс-конференции в Гостином дворе в Москве объяснил значение суверенитета для РФ. По его словам, существование такой страны как Россия без суверенитета невозможно. Российский лидер во время итоговой пресс-конференции также заявил, что европейцы в значительной степени утратили свой суверенитет.

Ранее Путин заявил, что роль парламента РФ возросла.

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