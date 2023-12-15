В США осознали, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с Россией. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков телеканалу NBC News.

«И вы (США. — «Газета.Ru») прекрасно знаете, что они не смогут победить», — сказал он.

Пресс-секретарь президента призвал американские власти нести ответственность за продление конфликта передачей военной и финансовой помощи Киеву. Он обратил внимание на глубокую вовлеченность США в это противостояние.

Песков отметил, что американские транши не позволили Украине добиться многого на поле боя. По его мнению,

Вашингтон выбросил миллиарды долларов налогоплательщиков «на ветер».

До этого в Кремле сочли сопротивление Киева бесполезным.

15 декабря Песков назвал конфликт на Украине гибридной войной. Он подчеркнул, что украинская армия стремительно теряет свои позиции.

Ранее Песков назвал Россию сильной страной.