Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД рассказал об ответе России на возможные ядерные испытания США

Рябков: Россия поступит зеркально, если США возобновят ядерные испытания

close
100%
МИД РФ

Заместитель руководителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты получат зеркальный ответ от РФ в случае возобновления испытаний ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью изданию «Международная жизнь».

По его словам, американская сторона в последнее время неоднократно сигнализировала, что у Вашингтона нет намерений проводить ядерные испытания, а также готов проявить транспарентность к своему полигону.

Рябков считает, что даже если сегодня подобных намерений у США и нет, то завтра они могут появиться.

До это Рябков заявил, что Россия продолжает взаимодействие с временным техническим секретариатом комиссии Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

2 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. 3 ноября в МИД заявляли, что Россия намерена выполнять свои обязательства в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, несмотря на отзыв ратификации.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами