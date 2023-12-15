В МИД рассказал об ответе России на возможные ядерные испытания США

Заместитель руководителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты получат зеркальный ответ от РФ в случае возобновления испытаний ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью изданию «Международная жизнь».

По его словам, американская сторона в последнее время неоднократно сигнализировала, что у Вашингтона нет намерений проводить ядерные испытания, а также готов проявить транспарентность к своему полигону.

Рябков считает, что даже если сегодня подобных намерений у США и нет, то завтра они могут появиться.

До это Рябков заявил, что Россия продолжает взаимодействие с временным техническим секретариатом комиссии Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

2 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. 3 ноября в МИД заявляли, что Россия намерена выполнять свои обязательства в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, несмотря на отзыв ратификации.

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