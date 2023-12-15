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В МИД КНР оценили слова Путина о российско-китайских отношениях

МИД КНР: Пекин ценит позицию Путина по российско-китайскому сотрудничеству

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Сергей Карпухин/РИА Новости

Пекин высоко ценит позицию российского президента Владимира Путина по отношениям между двумя государствами. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин, передает РИА Новости.

Таким образом дипломат прокомментировала итоги пресс-конференции лидера РФ. Отвечая на вопросы граждан и журналистов, глава государства назвал взаимодействие Москвы и Пекина одним из ключевых гарантов стабильности в мире.

«Китай принял к сведению позитивные комментарии президента Путина о двусторонних отношениях Китая и России и ценит их», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Она добавила, что Москва и Пекин продолжают стабильно развивать двусторонние отношения на основе принципов равенства и взаимного уважения. Как уточнила Мао Нин, российско-китайское сотрудничество «принесло ощутимую пользу» жителям обеих стран и оказало положительное влияние на развитие международного сообщества.

Пресс-конференция «Итоги года с Владимиром Путиным» состоялась 14 декабря. Во время мероприятия президент заявил, что текущие отношения РФ и КНР находятся на беспрецедентно высоком уровне. Как сказал глава государства, китайский лидер Си Цзиньпин является другом для него и страны в целом.

Ранее в КНР пригрозили американскому правительству контрмерами в ответ на санкции, введенные из-за РФ.

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