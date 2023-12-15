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В МИД объяснили, почему Россию невозможно изолировать

Дипломат Биричевский: большинству стран невыгодно изолировать Россию

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Несмотря на давление со стороны Запада, такие страны как Турция, Китай, Объединенные Арабские Эмираты и многие другие, будут и дальше находить пути сотрудничества с Россией, поскольку они работают на свои национальные интересы, а не на интересы США и Евросоюза. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Он пояснил, что большинство стран прекрасно понимают, что Россию невозможно изолировать, замкнув в каком-либо контуре.

«И не только потому, что мы большая страна в географическом плане, но и потому, что у нас есть национальные интересы и своя гордость, которая вызывает восхищение у стран глобального Юга. Кроме того, у них есть заинтересованность в нашей продукции, без которой они не могут выжить», — отметил Биричевский.

Он добавил, что речь не только об энергоносителях, но и об IT-продуктах и других товарах с высокой добавленной стоимостью.

В начале декабря агентство Bloomberg сообщало, что визиты президента России Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию свидетельствуют о том, что странам Запада не удалось изолировать его на международной арене.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сочла изоляцию России невозможной.

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