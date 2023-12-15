Французский оппозиционер и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что согласился на 100% с описанием лидеров ЕС, данным президентом России Владимиром Путиным. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.

Орландо согласился с заявлениями российского лидера о том, что страны ЕС утратили свой суверенитет и их лидеры действуют против интересов своих стран.

«Многие европейские деятели внешне ведут себя подобно генералу [Шарлю] де Голлю, который с оружием в руках сражался, защищая интересы Франции. Но на самом деле они действуют как маршал [Филипп] Петен, который, хотя и был героем Первой мировой войны, стал коллаборационистом во Второй мировой войне, подчинившись воле оккупантов. Это именно так! Нами правят Петены, предатели и коллаборационисты, которых нужно срочно устранить!» — подчеркнул оппозиционер.

До этого Путин заявил, что Украина практически все получает от Запада и предсказал, что «халява кончится».

Ранее Путин заявил, что европейцы в значительной степени утратили свой суверенитет.