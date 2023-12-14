Евросоюз не стал открывать переговоры о членстве с Боснией и Герцеговиной

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) решили пока не открывать переговоры о членстве с Боснией и Герцеговиной, мотивировав это тем, что следует достигнуть «необходимого уровня соответствия критериям». Об этом на странице в соцсети Х (ранее Twitter) написал глава Евросовета Шарль Мишель.

«ЕС начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства», — написал Мишель.

Он подчеркнул, что Евросовет вернется к этому вопросу в марте 2024 года, когда Европейская комиссия предоставит отчет с целью принятия решения.

До этого глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что главы европейских стран решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз.

Также лидеры и премьер-министры стран — членов Европейского союза (ЕС) решили предоставить Грузии статус государства — кандидата на вступление в региональное содружество.

Ранее в Литве рассказали, к чему приведет принятие Украины, Молдавии и Грузии в ЕС.