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В Литве рассказали, к чему приведет принятие Украины, Молдавии и Грузии в ЕС

Президент Литвы: вступление Украины, Молдавии и Грузии в ЕС укрепит континент

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Pavlo Palamarchuk/Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа поприветствовал рекомендацию Еврокомиссии начать переговоры с Украиной и Молдавией о членстве в ЕС, а также предоставить статус кандидата на вступление в организацию Грузии. По его словам, расширение Евросоюза объединит и укрепит континент, передает пресс-служба литовского президента.

«Учитывая геополитическую значимость процесса расширения ЕС, мы должны сначала принять решения о расширении ЕС и только потом говорить об институциональных реформах», — сказал Науседа.

Он подчеркнул, что в «сложной геополитической ситуации Европейский союз может и должен стать еще более сильным и влиятельным игроком в международной политике». С его точки зрения, политическое объединение должно защищать основанный на правилах международный порядок.

Лидер Литвы отметил, что ЕС должен укреплять свою устойчивость, экономическую безопасность и конкурентоспособность, быстрее инвестировать в развитие обороны и безопасности, внедрять технологии и инфраструктуру, необходимые для военной мобильности.

До этого Европейская комиссия призвала начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в Евросоюз. Высший орган исполнительной власти ЕС также выдвинул ряд условий, необходимых для выполнения Киевом и Кишиневом. Так, от Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и проведения реформ, направленных на защиту прав нацменьшинств, от Молдавии — продолжения реформы судебной системы и «деолигархизации».

ЕК также рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС при соблюдении условий. Среди требований, которые называет Еврокомиссия, есть условие «повышения согласованности действий Грузии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза».

Ранее в Литве назвали Украину главным приоритетом внешней политики.

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