Орбан оценил решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт считает плохим решение Европейского союза (ЕС) о начале переговоров по вступлению Киева в политическое объединение и не хочет в нем участвовать. Соответствующая публикация появилась на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Членство Украины в ЕС — плохое решение. Венгрия не хочет быть частью этого плохого решения», — написал Орбан.

Ранее глава Евросовета заявил, что главы европейских стран решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз.

До этого Орбан провел встречу с лидерами Евросоюза, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Германии Олафом Шольцем, сообщил его пресс-секретарь Берталан Хаваши.

«На встрече присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель», — сообщил Хаваши.

При этом пресс-секретарь Орбана не уточнил деталей разговора лидеров.

Ранее в Польше заявили, что Орбан не заблокирует переговоры о членстве Украины в ЕС.