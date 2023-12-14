В Польше заявили, что Орбан не заблокирует переговоры о членстве Украины в ЕС

Член Европарламента от Польши Косма Злотовский выразил надежду, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не будет блокировать переговоры о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС), поскольку было приложено «много усилий» в этом направлении. Его слова приводит Польское агентство печати.

«Поскольку столько усилий было приложено, чтобы убедить Венгрию не блокировать это [переговоры о вступлении Украины в ЕС] решение, следует ожидать единогласия. Премьер-министр Словакии также заявил о конструктивном подходе к членству Украины в ЕС», — сказал Злотовский.

Он отметил, что угроза использовать право вето позволяет достичь компромиссов и оказывает положительное влияние на единство сообщества, «вопреки тому, что мы постоянно слышим».

По его словам, Виктор Орбан сделал большую ставку и был за это вознагражден.

«Я ожидаю, что Венгрия не будет блокировать решения саммита. Это хорошая новость для Будапешта и Киева…» — отметил Злотовский.

Парламентарий также призвал доказать, что приглашение Украины в ЕС – не пропагандистский трюк, а одна из главных целей внешней политики сообщества.

13 декабря Европейская комиссия пообещала выделить Венгрии около €10 млрд — треть замороженных в прошлом году денег. Средства для страны были заблокированы из-за проблем с верховенством закона и взяточничеством.

Ранее в США указали на воодушевление Орбана из-за тупика вокруг финансирования Украины.