Путин отшутился после вопроса о выборе между селедкой под шубой и оливье

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам года ответил на вопрос журналиста о традиционных русских новогодних блюдах.

«Смотря, что [ими] закусывать», — сказал Путин, отвечая на вопрос, что он предпочитает — оливье или сельдь под шубой.

На пресс-конференции российский лидер также рассказал, что раньше мог позавтракать десятком яиц.

14 декабря глава государства провел в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным».

Свои вопросы президенту могли задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ. Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российский лидер готовился к мероприятию с вечера 12 декабря.

Ранее Путин объяснил свой кашель.