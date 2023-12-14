Путина повеселила табличка журналистки из Мордовии

Президента России Владимира Путина во время итоговой пресс-конференции рассмешила фраза на табличке журналистки из Мордовии Анастасии Видяевой.

Глава государства обратил внимание на табличку с надписью «Путин, шумбрат».

«Шумбрат. «Шумбрат» — это по-мордовски значит «здрасьте». Да, я сейчас отвечу», — сказал Путин, усмехнувшись.

До этого Путин в ходе пресс-конференции признал проблему обмеления Волги и пообещал, что правительство не пустит этот вопрос на самотек. Зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов позднее заявил, что в Госдуме предпринимают меры для решения проблемы обмеления Волги.

Как рассказал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин готовился к мероприятию с вечера 12 декабря.

Все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ, обрабатываются представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее сообщалось, что в Москве перекроют часть улиц из-за выступления президента.