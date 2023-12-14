Баку утвердил регламент азербайджано-армянской комиссии по делимитации границы

Правительство Азербайджана утвердило регламент функционирования азербайджано-армянской комиссии по делимитации границы между двумя государствами. Об этом сообщается на сайте правительства Азербайджана.

Отмечается, что дата, время и место проведения заседаний и встреч определяются по согласованию между председателями комиссий, при этом в соответствии с документом рабочими языками мероприятий будут русский и английский.

Заседания будут проводиться поочередно на территориях Азербайджана и Армении, на границе двух стран, а также территории других государств или в формате видеоконференции.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал реалистичной возможность подписания мира с Азербайджаном.

Ранее в МИД РФ заявили, что политика ЕС в Закавказье направлена на вытеснение России.