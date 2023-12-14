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Баку утвердил регламент азербайджано-армянской комиссии по делимитации границы

Азербайджан утвердил регламент азербайджано-армянской комиссии по разграничению

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Сергей Бобылев/Pool/РИА Новости

Правительство Азербайджана утвердило регламент функционирования азербайджано-армянской комиссии по делимитации границы между двумя государствами. Об этом сообщается на сайте правительства Азербайджана.

Отмечается, что дата, время и место проведения заседаний и встреч определяются по согласованию между председателями комиссий, при этом в соответствии с документом рабочими языками мероприятий будут русский и английский.

Заседания будут проводиться поочередно на территориях Азербайджана и Армении, на границе двух стран, а также территории других государств или в формате видеоконференции.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал реалистичной возможность подписания мира с Азербайджаном.

Ранее в МИД РФ заявили, что политика ЕС в Закавказье направлена на вытеснение России.

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