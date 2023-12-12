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В МИД РФ заявили, что политика ЕС в Закавказье направлена на вытеснение России

МИД РФ: политика Евросоюза в Закавказье направлена на вытеснение России

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Заместитель главы министерства иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что страна всегда готова принять у себя переговоры по урегулированию конфликта между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщает ТАСС.

При этом Галузин отметил, что расширение наблюдательной миссии Евросоюза в Армении не поможет в армяно-азербайджанском урегулировании.

«Само ее появление (наблюдательная миссии Евросоюза. — «Газета.Ru») в Армении совершенно бесполезный шаг с точки зрения содействия армяно-азербайджанскому урегулированию», — сказал Галузин.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран ЕС приняли решение расширить свою гражданскую миссию в Армении со 138 до 209 человек. Он счел это способом повысить стабильность международной границы Армении с Азербайджаном.

10 декабря в Армении заявили о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном. По словам секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, если будут окончательно приняты предлагаемые Арменией условия мирного урегулирования, то можно считать, что 70% текста документа одобрено.

Ранее Пашинян опроверг связь увеличения оборонного бюджета Армении с подготовкой к войне.

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