Премьер Украины сообщил о выделении МВФ денежных средств Киеву

Международный валютный фонд (МВФ) выделил Украине $900 млн Украине для финансирования приоритетных бюджетных расходов и проведения реформ. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в соцсети X (бывшая Twitter).

«Украина получила на свои счета около 900 миллионов долларов от МВФ. Эти средства будут использованы для финансирования приоритетных бюджетных расходов», — заявил Шмыгаль.

Премьер также поблагодарил фонд «за быстрые решения в пользу Украины и высокую оценку усилий Украины по проведению реформ».

До этого президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным», что сейчас Украина практически ничего не производит и почти все получает от партнеров.

Ранее экс-премьер Тимошенко призвала начать переговоры о списании всех долгов Украины.