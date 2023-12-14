Путин заявил, что Украина практически все получает от Запада

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что сейчас Украина практически ничего не производит и почти все получает от партнеров.

«Украина сегодня не производит почти ничего, все идет с Запада, но халява когда-нибудь закончится», — сказал российский лидер.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным».

Как рассказал ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российский лидер готовился к мероприятию с вечера 12 декабря.

По словам представителя Кремля, все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ, будут обработаны представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ). Песков заверял, что каждый, кто поставил предметный вопрос, получит на него ответ в виде информации или в виде необходимых действий для решения проблемы.

Ранее сообщалось, что в Москве перекроют часть улиц из-за выступления президента.