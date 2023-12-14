Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-премьер Украины считает, что Киеву должны списать все долги

Экс-премьер Тимошенко призвала начать переговоры о списании всех долгов Украины

close
100%
ТСН/YouTube

Украине необходимо немедленно заняться списанием внутренних и внешних долгов. Об этом заявила экс-премьер Украины, лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко, передает ТАСС.

«Нам необходимо срочно начинать переговоры с кредиторами о списании этих долгов, не о реструктуризации. Разговоры нужно вести уже сейчас», — сказала Тимошенко в эфире нацтелемарафона (цитата по ТАСС).

По ее словам, ситуация на Украине дает все основания для списания этих обязательств.

Напомним, 28 ноября минфин Украины отчитался, что за 10 месяцев общий и гарантированный государством долг вырос до исторического максимума в $136,35 млрд. А Национальный банк страны констатировал сокращение международных резервов четвертый месяц подряд.

До этого в конце 2022 года Рада утвердила бюджет Украины на 2023 год с дефицитом $38 млрд. А в ноябре был одобрен бюджет на 2024 год с дефицитом $43,5 млрд при госдолге более $220 млрд.

Ранее в ЕС согласовали пакет финансовой помощи для Украины на €50 млрд.

Все новости на тему:
Новости Украины
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами