Экс-премьер Украины считает, что Киеву должны списать все долги

Украине необходимо немедленно заняться списанием внутренних и внешних долгов. Об этом заявила экс-премьер Украины, лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко, передает ТАСС.

«Нам необходимо срочно начинать переговоры с кредиторами о списании этих долгов, не о реструктуризации. Разговоры нужно вести уже сейчас», — сказала Тимошенко в эфире нацтелемарафона (цитата по ТАСС).

По ее словам, ситуация на Украине дает все основания для списания этих обязательств.

Напомним, 28 ноября минфин Украины отчитался, что за 10 месяцев общий и гарантированный государством долг вырос до исторического максимума в $136,35 млрд. А Национальный банк страны констатировал сокращение международных резервов четвертый месяц подряд.

До этого в конце 2022 года Рада утвердила бюджет Украины на 2023 год с дефицитом $38 млрд. А в ноябре был одобрен бюджет на 2024 год с дефицитом $43,5 млрд при госдолге более $220 млрд.

Ранее в ЕС согласовали пакет финансовой помощи для Украины на €50 млрд.