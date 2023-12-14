Путин рассказал, когда будет мир

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, когда будет заключено мирное соглашение по итогам специальной военной операции.

«Мир на Украине будет тогда, когда мы достигнем своих целей», — заявил президент.

Также Путин во время пресс-конференции в Гостином дворе в Москве объяснил значение суверенитета для РФ. Он отметил, что для такой страны, как Россия, существование без суверенитета невозможно.

Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российский лидер готовился к подведению итогов года в прямом эфире с вечера 12 декабря. По словам представителя Кремля, все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ, обработаны представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ). Песков заверял, что каждый, кто поставил предметный вопрос, получит на него ответ в виде информации или в виде необходимых действий для решения проблемы.

Ранее Путин рассказал о запасе экономической прочности России.