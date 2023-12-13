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Замглавы Росавиации Георгия Бахарева освободили от должности

Мишустин освободил от должности замглавы Росавиации Бахарева

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Официальный Интернет-ресурс Федерального агентства воздушного транспорта

Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Росавиации Георгия Бахарева. Соответствующее распоряжение размещено на сайте правовой информации.

В документе указано, что Бахарев освобожден от занимаемой им должности по собственному желанию.

В конце ноября также сообщалось об отставке замминистра транспорта Игоря Чалика. Документ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. При этом причиной для увольнения чиновника послужило истечение срока действия его служебного контракта, уточняется в распоряжении.

24 ноября российское правительство отправило в отставку заместителя министра сельского хозяйства страны Ивана Лебедева. В соответствующем распоряжении подчеркивалось, что чиновник освобожден от должности по собственному желанию. На его место был назначен Максим Титов.

Ранее от должности был освобожден замгубернатора Белгородской области.

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