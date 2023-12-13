Названы последствия назначения Туска премьером Польши

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в интервью RT прокомментировал информацию о том, что Дональд Туск, пообещавший отстаивать исключительно интересы своей страны, официально стал премьер-министром Польши. Эксперт отметил, что в стране накопилось недовольство украинцами среди населения.

«Это связано с поведением украинских беженцев, необходимостью предоставления им каких-то льгот, а также последнее, что мы видели, — это предоставление льгот в области автоперевозок, что больно отразилось на Польше. Не будем забывать о том, что Польша так и не добилась извинений от Киева за Волынскую резню», — отметил Оленченко.

Он добавил, что хоть Туск и стал премьером Польши, президент страны Анджей Дуда и партия «Право и справедливость» никуда не делись, поэтому украинская тема по-прежнему будет занимать много места.

13 декабря Дональд Туск был приведен к присяге и официально стал премьер-министром Польши. Торжественная церемония прошла в президентском дворце в Варшаве.

Новый глава кабмина пообещал твердо отстаивать интересы своей страны в отношениях с соседями, в том числе с Украиной.

До этого польский сейм проголосовал за доверие правительству Туска.

Ранее сообщалось, что Украина стремится организовать визит Туска для перезагрузки отношений с Польшей.