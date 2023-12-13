В США узнали, что Трамп может пойти на уступки КНДР в случае переизбрания

Экс-президент США Дональд Трамп может пересмотреть свою политику в отношении КНДР, в том числе предполагается позволить Северной Корее сохранить свое ядерное оружие, а также потребовать заморозки ядерной программы в обмен на снятие санкций. Об этом сообщает американская газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.

«Трамп рассматривает возможность пересмотра своего подхода к Северной Корее, если он победит в 2024 году… Трамп рассматривает план позволить Северной Корее сохранить свое ядерное оружие и предложить ее режиму финансовые стимулы для прекращения производства новых бомб», — говорится в сообщении издания.

Источники издания добавили, что одна из идей, которую обдумывает Трамп, будет заключаться в том, чтобы побудить Северную Корею заморозить свою ядерную программу и прекратить разработку нового оружия в обмен на освобождение от экономических санкций.

Отмечается, что подобного рода стратегия ознаменовала бы резкий отход от прошлой позиции Трампа по вопросу отношений с КНДР и сдвиг в сторону уступчивости северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, с которым у Трампа, по оценке издания, «сложились необычайно дружеские отношения во время его пребывания на этом посту».

На данный момент, подчеркивает Politico, США придерживаются политики денуклеаризации КНДР.

По данным источников издания, мотивация Трампа заключается в том, чтобы не тратить время на «бесполезные переговоры о вооружениях», а вместо этого сосредоточиться на более масштабной задаче — конкуренции с Китаем.

До этого Дональд Трамп – младший, сын бывшего президента США, резко раскритиковал требование главы Украины Владимира Зеленского все западные средства передавать Киеву для завершения украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что экс-ведущий Карлсон сомневается в возможности быть вице-президентом США при Трампе.