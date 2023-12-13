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Экс-ведущий Карлсон сомневается в возможности быть вице-президентом США при Трампе

Журналист Карлсон сомневается, что может быть вице-президентом США при Трампе

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Scott Morgan/Reuters

Американский журналист и бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что вероятнее всего не справится с обязанностями вице-президента США в случае, если Дональд Трамп победит на президентских выборах в 2024 году и поставит его на эту должность. Об этом он сообщил во время выступления в соцсети X, передает ТАСС.

Как отметил Карлсон, он может произносить хорошие речи, но этого мало для должности вице-президента.

«Справлюсь ли я? Вероятно, нет», — цитирует его агентство.

Он также добавил, что раньше «не делал ничего подобного».

В ноябре Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах он намерен рассмотреть кандидатуру бывшего ведущего телеканала Foх News Такера Карлсона в качестве вице-премьера.

Такер Карлсон получил известность благодаря критическому отношению к политике президента США Джо Байдена и сдержанной поддержке его соперника на президентских выборах 2020 года Дональда Трампа.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.

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