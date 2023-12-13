Зеленский второй раз за сутки солгал о победах ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский снова заявил, что украинские войска якобы в текущем году не уступили ни одного населенного пункта. Соответствующее заявление он сделал менее чем через сутки после того, как выступил с таким же утверждением в США, передает ТАСС.

По словам главы государства, в нынешнем году Вооруженные силы России якобы не одержали «ни одной победы».

«Они ничего не смогли сделать. Они не смогли занять ни одного села, я уже не говорю про города», — сказал украинский лидер в ходе пресс-конференции в Осло.

Ранее Зеленский, находясь в США, выступил с заявлением о том, что российская армия в ходе боевых действий в 2023 году не заняла ни одного украинского поселка.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что цели специальной военной операции на Украине, обозначенные президентом России Владимиром Путиным, не изменились и должны быть достигнуты.

Ранее Путину предрекли помощь Запада в победе на Украине.