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Политолог допустил создание ближневосточной инициативы для остановки боев в Газе

Политолог Гасанов: для остановки боев на БВ готовится совместная с РФ инициатива

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Abed Sabah/Reuters

Эксперт РСМД Камран Гасанов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал недавний визит президента России Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию, а также встречу главы государства с лидером Ирана Эбрахимом Раиси в Москве. Эксперт выразил уверенность, что все эти переговоры в том числе связаны с тревожными событиями в секторе Газа.

По его словам, Россия воспринимается в регионе как серьезный игрок. Он напомнил, что в первые дни обострения израильско-палестинского конфликта все ближневосточные лидеры звонили в Кремль, в том числе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Политические силы в регионе нуждаются в поддержке их позиции. И я даже допускаю такой вариант, что скоро будет сформирована какая-то совместная инициатива с участием саудитов, России, ОАЭ, Ирана и Турции, направленная на то, чтобы остановить боевые действия в Газе», — сказал Гасанов.

По его мнению, усилия ближневосточных стран и России направлены на то, чтобы государство Палестина все-таки было создано.

6 декабря президент России прибыл в ОАЭ, где побеседовал с президентом страны Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном, затем отправился в Эр-Рияд, где встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом.

7 декабря в Москву с рабочим визитом прибыл президент Ирана Эбрахим Раиси.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

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