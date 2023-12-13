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В Великобритании прокомментировали вступление Украины в НАТО

Замглавы МИД Великобритании Ахмад заявил о поддержке членства Украины в НАТО

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Замглавы МИД Великобритании, лорд Тарик Ахмад Уимблдонский в ответ на парламентский запрос члена Палаты лордов Великобритании баронессы Мэри Гуди заявил, что Великобритания поддерживает Украину в ее стремлении вступить в НАТО. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам представителя британского МИД, в ходе саммита Альянса в Вильнюсе в 2023 году челны НАТО ясно дали понять, что будущее Украины — в рядах организации.

«Великобритания привержена поддержке Украины на ее пути к будущему членству, в том числе посредством комплексного пакета помощи НАТО, в который мы внесли 82 миллиона фунтов стерлингов», — пояснил Ахмад.

До этого президент США Джо Байден говорил, что принятие Украины в состав НАТО является делом времени, однако данный вопрос будет рассматриваться только после завершения боевых действий.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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