Посол Палестины приветствовал «историческое» голосование ГА ООН за прекращение огня в Газе

Представитель Палестинской автономии в ООН отметил, что подавляющее большинство голосов, поддержавших гуманитарное прекращение огня в секторе Газа, стало «историческим днем». 153 страны выступили за прекращение вооруженных действий. Об этом пишет The Times of Israel.

«Сегодня мы свидетельствуем историческому дню, который передает мощное послание от Генеральной Ассамблеи. Наша общая обязанность - продолжать двигаться в этом направлении, пока не увидим окончание этой агрессии против нашего народа», — заявил посол Палестинской автономии в ООН Рияд Мансур.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.