Байден допустил очередную оговорку на пресс-конференции с Зеленским

Глава США Джо Байден на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским совершил очередную оговорку, собравшись задавать вопросы находящимся на мероприятии журналистам.

После вступительных речей обоих лидеров, Байден внезапно заявил, что он и Зеленский по очереди зададут по два вопроса, причем вопрос американского президента будет задан первым.

Затем президент США почти сразу исправился, со смехом сказав, что узнал представителя СМИ, который должен задать первый вопрос, после чего назвал по имени одного из журналистов.

Ранее сообщалось, что Байден стал объектом шуток после оговорки на церемонии в Вашингтоне.

До этого Байден допустил ошибку в имени премьер-министра Канады Джастина Трюдо во время саммита Американского партнерства ради экономического процветания.

До этого американский лидер допустил оговорку, когда пытался выразить благодарность за доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. Вместо того, чтобы назвать имя президента Египта, Байден поблагодарил израильтян и палестинцев.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.