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В МИД РФ назвали враждебным шагом снос памятника Советской армии в Болгарии

Захарова: РФ считает снос памятника Советской армии в Болгарии враждебным шагом

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что Москва рассматривает демонтаж памятника советской армии в Софии как враждебный шаг Болгарии, который усугубляет двусторонние отношения.

«Рассматриваем разрушение памятника нашему общему прошлому как очередной враждебный шаг официальной Софии, который усугубляет и без того патовую ситуацию на двустороннем треке. Болгария вновь выбирает не ту сторону истории», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, болгарская сторона проигнорировала настойчивые предложения Москвы по консультациям о судьбе монумента, предусмотренные двусторонним договором.

Представитель МИД добавила, что «варварские действия» болгарской стороны «не имеют никакого оправдания или прощения».

Ранее суд в Латвии назвал «исторической справедливостью» снос памятников СССР.

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