Мадуро заявил, что Вашингтон выкинет Зеленского на помойку как ненужную марионетку

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Вашингтон использует украинского лидера Владимира Зеленского, а затем выкинет его на помойку как ненужную марионетку. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мадуро, империализм не в первый раз ставит свою марионетку, использует ее, а затем выбрасывает на помойку. Мадуро напомнил, что в Венесуэле был такой же шут, как Зеленский, Хуан Гуайдо. Его империализм затем выкинул на помойку в Майами. Мадуро подчеркнул, что Гуайдо сейчас живет в США как мусор, однако имея миллионы полученных от США долларов.

Ранее американский сенатор Майк Ли заявил, что члены верхней палаты конгресса США не станут слушать указания украинского президента Владимира Зеленского.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в своем первом публичном выступлении во время визита в США подверг критике американский конгресс и вновь попросил оружие у Вашингтона.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.