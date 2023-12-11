В Узбекистане реабилитировали свыше тысячи человек, репрессированных в годы СССР

В Узбекистане в последние годы реабилитировали более тысячи человек, которые были репрессированы в период СССР. Об этом говорится на сайте президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

«В последние годы Верховный суд Узбекистана реабилитировал свыше 1030 соотечественников — жертв репрессий тоталитарного режима, что стало еще одним шагом на пути к восстановлению исторической справедливости», — говорится в сообщении.

Узбекский лидер напомнил, что 31 августа в стране широко отмечается День памяти жертв репрессий. Он также отметил, что на домах, где жили репрессированные, власти устанавливают мемориальные доски.

В начале 2021 года Мирзиеев предложил оправдать репрессированных, которые не были оправданы до настоящего времени.

4 декабря президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что политические репрессии не должны повторяться в истории страны. Он подчеркнул, что репрессии нанесли огромный, «трудновосполнимый ущерб» всей России. Путин обратил внимание, что отсутствие права как такового в решении судеб людей неприемлемо.

В Узбекистане задержали единственного в стране вора в законе.