Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Узбекистане реабилитировали свыше тысячи человек, репрессированных в годы СССР

В Узбекистане реабилитировали более тысячи репрессированных в годы СССР человек

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Узбекистане в последние годы реабилитировали более тысячи человек, которые были репрессированы в период СССР. Об этом говорится на сайте президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

«В последние годы Верховный суд Узбекистана реабилитировал свыше 1030 соотечественников — жертв репрессий тоталитарного режима, что стало еще одним шагом на пути к восстановлению исторической справедливости», — говорится в сообщении.

Узбекский лидер напомнил, что 31 августа в стране широко отмечается День памяти жертв репрессий. Он также отметил, что на домах, где жили репрессированные, власти устанавливают мемориальные доски.

В начале 2021 года Мирзиеев предложил оправдать репрессированных, которые не были оправданы до настоящего времени.

4 декабря президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что политические репрессии не должны повторяться в истории страны. Он подчеркнул, что репрессии нанесли огромный, «трудновосполнимый ущерб» всей России. Путин обратил внимание, что отсутствие права как такового в решении судеб людей неприемлемо.

В Узбекистане задержали единственного в стране вора в законе.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами