В Иране допустили покупку оружия с Украины боевиками «Хезболлы» и ХАМАС

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что «Хезболла» и ХАМАС без затруднений могли купить оружие на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Если вы спросите меня, где они могут достать оружие, то одним из черных рынков, на которых они могут его получить, является Украина. Очень легко, без особых усилий они могут получить на Украине что угодно», — отметил глава МИД Ирана на Дохийском форуме.

Кроме того, он заявил, что ранее Иран «оказывал всевозможную поддержку» ливанской шиитской организации «Хезболла» и радикальному палестинскому движению ХАМАС «с учетом международного права и в условиях противостояния оккупанту (Израилю. — Ред.)».

По мнению главы МИД Ирана, сейчас «Хезболла» и ХАМАС могут самостоятельно произвести необходимое им оружие.

10 декабря армия Израиля ударила по военному штабу «Хезболлы» в Ливане.

5 декабря Израиль придумал новый план уничтожения боевиков ХАМАС.

Ранее в Польше сообщили об увеличении контрабанды оружия с Украины.