Для борьбы с фальсификацией истории важно передать следующим поколениями правду о том, за что сражались их предки, заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает ТАСС.

«Мне кажется, мы должны сделать самое важное, что может быть. Мы должны нашим детям, внукам передать именно честные слова о нашей Родине. О том, за что сражались наши отцы, деды, прадеды. Это непросто», — заявил Медведев.

Он отметил, что молодые люди, знающие о боевых действиях только по книгам и кино, теперь смогут получать знания о справедливости от участников специальной военной операции

11 декабря Медведев рассказал, что Россия противостоит большому количеству стран, вступившими с ней в военный конфликт.

До этого он выразил уверенность в результатах голосования на выборах президента России.

Зампредседателя Совбеза РФ также объяснил, почему во главе страны должен быть такой мощный политик, как Путин.

Ранее сообщалось, что на Ямале введут новую меру поддержки для участников СВО.