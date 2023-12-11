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Медведев уверен в победе Путина на выборах

Медведев уверен в результатах голосования на выборах президента РФ

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность в результатах голосования на выборах президента России. Об этом сообщает ТАСС.

«Хорошо, что Владимир Владимирович Путин дал свое согласие участвовать в избирательной кампании, избираться на должность президента Российской Федерации», — отметил Медведев на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции РФ.

По его словам Путин «не просто лидер нашей страны». По его словам, мир сейчас находится «в сложной точке общественного развития». Медведев обратил внимание на важность, чтобы в такой период во главе государства стоял «мощный политик с колоссальным опытом».

По словам зампреда Совета безопасности, Путину «еще очень многое нужно сделать». Медведев выразил уверенность в результатах того, что «будет в марте».

Накануне Медведев прокомментировал слова канцлера Германии Олафа Шольца, который обвинил Россию в резком росте цен на энергоносители, в том числе на газ.

Ранее Медведев предложил Чехии вернуть Судеты Германии.

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