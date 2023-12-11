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В Нидерландах призвали Евросоюз договориться о поддержке Украины

Рютте: ЕС должен договориться о помощи Киеву на случай отказа со стороны США

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте призвал Европейский союз (ЕС) договориться о выделении военной поддержки Украине, чтобы избежать «двойной блокировки», в случае отказа Соединенных Штатов продолжать финансирование Киева. Об этом сообщает Politico.

«Учитывая проблемы в Соединенных Штатах [с финансированием Украины], где заблокирован свежий пакет поддержки, очень важно, чтобы у нас не было двойной блокировки против Украины», — заявил Рютте.

Премьер Нидерландов подчеркнул, что лидеры стран Евросоюза должны договориться как о финансовой, так и о военной поддержке Киева.

До этого федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа и ее союзники должны послать сигнал Москве и Киеву о готовности продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

С точки зрения канцлера ФРГ, если союзники Киева в Европе и за ее пределами смогут послать сигнал о долгосрочной поддержке, то это станет и сигналом для президента России Владимира Путина. По мнению Шольца, российский лидер надеется на то, что готовность на Западе поддерживать Украину ослабнет.

Ранее в Венгрии назвали безответственным шагом переговоры с Киевом о вступлении в ЕС.

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