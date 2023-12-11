В Венгрии назвали безответственным шагом переговоры с Киевом о вступлении в ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что возможное начало переговоров с Украиной о членстве в Европейском союзе (ЕС) на данным этапе стало бы безответственным шагом. Его слова приводит ТАСС.

«С европейской точки зрения было бы абсолютно безответственно начинать переговоры о вступлении Украины. Мы хотели бы четко заявить, что отвергаем такой подход», — заявил Сийярто.

Он подчеркнул, что утверждения Еврокомиссии о выполнении Киевом ряда пунктов, необходимых для членства, «не соответствуют действительности». Прежде чем начинать переговоры, следует проанализировать последствия вступления Украины в ЕС, считает Сийярто.

«Мы выступаем за проведение стратегических дебатов по вопросу о том, как более тесное сотрудничество ЕС с Украиной может принести пользу всем странам», — констатировал глава внешнеполитического ведомства Венгрии.

Ранее сообщалось, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут быть перенесены на март в том случае, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не даст на это своего согласия на саммите в Брюсселе 14-15 декабря.

До этого глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев готов «сплясать» для выполнения условий ЕС.

Ранее сообщалось, что Кулеба встретится с главой МИД Венгрии впервые с начала СВО.