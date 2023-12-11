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В Польше рассказали о триумфе Путина

Gazeta Wyborcza: Владимир Путин начнет свою предвыборную кампанию триумфатором

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Прием президента Российской Федерации Владимира Путина в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), а также визит президента Ирана Ибрагима Раиси в Москву продемонстрировали, что ни о какой изоляции Путина не может быть и речи. Об этом говорится в материале польского издания Gazeta Wyborcza.

«Какая изоляция, какой ордер на арест? Путин в игре, и именно он раздает карты. Страна справилась с трудностями, она успешно развивается, в то время как те, кто ввел санкции, мучаются от застоя или даже рецессии», — сказано в материале.

В статье также отметили, что Путин ведет грамотную политику, которая позволяет расти экономике, что дает российскому лидеру триумфальный старт на предстоящих президентских выборах.

11 декабря Центризбирком (ЦИК) провел консультации по вопросу о возможности проведения предстоящих выборов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. 19 октября 2022 года в этих регионах было введено военное положение. В комиссии сообщили, что Минобороны и ФСБ считают возможным проведение выборов в этих регионах.

10 декабря президент России Владимир Путин пообещал председателю народного совета ДНР Артему Жоге обязательно посетить новые регионы. Жога предложил главе государства посетить новые территории, когда там «станет немножко потише».

Ранее в Госдуме обвинили Запад в дискредитации выборов в России.

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