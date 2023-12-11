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В Бельгии заявили о сложной ситуации на Украине

Глава МИД Бельгии Лябиб оценила ситуацию на Украине и новые санкции против РФ

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Yves Herman/Reuters

Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб заявила, что на Украине сложилась «сложная» ситуация, а также высказалась о новом пакете антироссийских санкций, в который войдет запрет на алмазы, передает РИА Новости.

По ее словам, на заседании Европейского совета 14-15 декабря предстоит принять решение по пакету реконструкции Украины на €50 млрд, а также по военной помощи стране и по началу переговоров о предоставлении ей членства в Европейском союзе.

Соответствующее заявление Лябиб сделала в Брюсселе перед началом заседаний министров иностранных дел стран-членов Евросоюза.

Министр также сообщила, что сейчас в ЕС работают над ослаблением России путем принятия решения по 12-му пакету антироссийских санкций.

Лябиб подчеркнула, что Бельгия поддерживает план действий, который направлен на работу по обеспечению отслеживания данных, которые помогут препятствовать России распространять сырые и обработанные алмазы на рынки Европы, а также стран G7.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

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