Президенты стран Балтии обсудят дальнейшую поддержку Украины

Президенты стран Балтии собрались на ежегодный трехсторонний саммит между Латвией, Литвой и Эстонией в Таллине, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Киева и ряд региональных вопросов. Об этом она своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) сообщил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Мы обсудим балтийские проекты сотрудничества в энергетике и транспорте, безопасность и поддержку Украины», — написал он.

В пресс-службе президента Литвы Гитанаса Науседы также отметили, что стороны планируют обсудить региональную безопасность и дальнейшую поддержку Украины.

До этого премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала конгресс США как можно скорее выделить финансовую помощь для Украины. Она не сомневается, что пакет помощи будет одобрен, однако выражает сожаление, что этот вопрос стал заложником внутренней политики США.

По ее словам, в США на уровне риторики не возникает никаких сомнений относительно поддержки Украины, однако вопрос финансирования стал заложником внутренней политики.

Ранее страны Балтии выразили недовольство шагами Польши по Украине.