Страны Балтии недовольны шагами Польши по Украине

Послы Латвии, Литвы и Эстонии в Варшаве высказали представителям правительства Польши недовольство на фоне продолжения блокировки украинской границы польскими дальнобойщиками, передает ERR. По данным портала, дипломаты считают, что такие шаги вредят Украине.

«В Варшаве в министерстве инфраструктуры Польши прошла встреча/демарш послов трех стран Балтии <...> Мы уважаем право водителей грузовиков выражать свое мнение. К сожалению, это привело к сложной ситуации, которая создает проблемы для других перевозчиков и дополнительные трудности для экономики Украины. Мы поднимали этот вопрос перед Польшей и надеемся, что решение будет найдено, скоро будет найдено в сотрудничестве между Польшей, Украиной и Европейской комиссией», — пояснил представитель МИД Эстонии Брита Кикас.

Как отмечает ERR, тема блокады польско-украинской границы должна стать одним из вопросов предстоящего визита нового министра иностранных дел Польши в Таллин. Портал подчеркивает, что этот вопрос Эстония обсуждает и с другими государствами, в том числе Великобританией.

Ранее на польско-украинской границе скопились тысячи грузовиков.