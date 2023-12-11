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В США рассказали, на чьих условиях будут проходить переговоры по Украине

Эксперт Дор: мирные переговоры по Украине пройдут на условиях Путина

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Александр Кряжев/РИА Новости

Мирные переговоры по завершению конфликта на территории Украины пройдут на условиях президента России Владимира Путина. Об этом заявил политический обозреватель Джимми Дор в эфире своего шоу на YouTube-канале.

При этом Дор отметил, что у Украины не получится победить РФ в этой войне, сколько бы денег ей ни прислали.

«Украинцы проиграли войну, теперь им придется пойти на мирное соглашение. Угадайте, кто будет определять условия? Условия ставит Владимир Путин», — считает ведущий.

Он также подчеркнул, что Украина никогда не была демократическим государством, сколько бы ни называли ее так на Западе. Дор указал, что правительство в Киеве репрессирует любого, кто пойдет против Владимира Зеленского.

До этого американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявлял, что США должны прекратить вмешательства, чтобы российский президент Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский сели за стол переговоров.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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