Спустя несколько недель после назначения бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона на должность главы МИД королевства, становится ясно, что Лондон жаждет «новой крови, как на Украине, так и во всем мире». Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил академик РАН Сергей Глазьев.

Он напомнил, что Кэмерон уже побывал в Израиле и на Украине, после чего стал настраивать европейцев на длительное противоборство с «врагами», которыми назначили Россию, Китай и исламские страны.

«Мумия британского империализма возвращается, чтобы развязать новую мировую войну. Английскому олигархату удалось это сделать дважды в прошлом веке. Но нынешнюю мировую гибридную войну они уже проиграли Китаю, наскакивая на нас в силу укорененной в их геополитике русофобии», — отметил Глазьев.

В начале декабря Кэмерон заявлял, что Великобритания будет продолжать предоставлять «наилучшую» военную помощь Украине как по количеству, так и по качеству.

До этого министр иностранных дел Великобритании говорил, что действия России на Украине угрожают не только европейской безопасности, но и Соединенным Штатам.

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