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Советник президента США по нацбезопасности посетит Израиль на этой неделе

Times of Israel: советник президента США Салливан посетит Израиль на этой неделе

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Chris Kleponis - CNP/Global Look Press

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посетит Израиль в конце недели. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на осведомленные источники.

В публикации отмечается, что в рамках визита Салливан обсудит увеличение поставок гуманитарной помощи в Газу, а также выскажет озабоченность Вашингтона по поводу гибели гражданского населения анклава в результате израильской военной операции.

До этого член сената США Берни Сандерс заявил, что Израиль проигрывает репутационную войну с точки зрения оценки ситуации на Ближнем Востоке мировым сообществом.

Политик предположил, что США в перспективе поддержат резолюцию ООН об установлении перемирия в Газе. Сандерс добавил, что это позволило бы освободить удерживаемых движением ХАМАС заложников и наладить поставки в Газу гуманитарной помощи.

При этом Сандерс считает, что достижения прекращения огня в регионе на постоянной основе в ближайшее время из-за жесткой позиции ХАМАС не представляется возможным.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.

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