Британия и Норвегия возглавят коалицию по поддержке Украины на море

Министерство обороны Великобритании сообщило, что страна совместно с Норвегией возглавит вооруженную коалицию для поддержки Украины на море. Об этом сообщает РИА Новости.

«Великобритания вместе с Норвегией возглавит новую коалицию по морским возможностям, которая будет поставлять корабли и транспортные средства для укрепления способности Украины действовать на море», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Лондон для «повышения безопасности» на Черном море намерен поставить Киеву два минных тральщика типа Sandown. В документе отмечается, что Киев закупит тральщики при помощи экспортно-кредитного агентства Великобритании. Кроме того, Британия вместе с Норвегией создадут новую морскую коалицию, в составе которой будут участвовать государства, желающие оказывать Киеву военно-морскую помощь.

До этого глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания будет продолжать предоставлять «наилучшую» военную помощь Украине как по количеству, так и по качеству.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.