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В Британии сообщили о тайных переговорах Орбана по Украине

Guardian: сторонники Орбана обсудят в Вашингтоне прекращение помощи ВСУ

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Marton Monus/Reuters

Сторонники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана намерены провести в Вашингтоне закрытые переговоры с членами Республиканской партии США, чтобы добиться прекращения военной помощи Вашингтона Украине. Об этом пишет британская газета Guardian, ссылаясь на источники.

По словам источника из числа республиканцев, ряд членов конгресса от республиканцев пригласили поучаствовать в этих переговорах.

Дипломатический источник издания, близкий к посольству Венгрии, заявил, что премьер уверен, что помощь Украине «не пройдет через конгресс», поэтому он предпринимает попытки заблокировать помощь Киеву и со стороны Европейского союза.

На этой неделе сенат США отказался рассматривать законопроект о помощи Украине. Против проголосовал 51 член палаты, в том числе лидер демократов Чак Шумер — он рассчитывает повторно вынести инициативу на голосование. Республиканцы требуют внесения в документ положений о защите границы США с Мексикой, президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о готовности к компромиссу.

До этого бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон сказал, что конфликт на Украине завершится победой России в случае, если Соединенные Штаты перестанут оказывать Киеву необходимую помощь.

Ранее в Верховной раде Украины назвали Орбана «петухом».

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