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Зеленский прилетел в Аргентину

Зеленский прибыл в Аргентину, где пройдет инаугурация Хавьера Милея

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Nina Liashonok/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский прилетел в Аргентину, где в ближайшее время пройдет церемония инаугурации избранного президента Хавьера Милея. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Отмечалось, что поездка Зеленского в Аргентину — его первое путешествие в Южную Америку. До этого украинский лидер разговаривал с Милеем по телефону, и тот предложил ему провести в Аргентине конференцию по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине. Зеленский согласился посетить страну и присутствовать на инаугурации нового президента.

Россию также пригласили присутствовать на церемонии, ее будет представлять посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

22 октября и 19 ноября в Аргентине прошли всеобщие выборы. По итогам голосования в стране были избраны новый глава государства, вице-президент, губернаторы большинства провинций и члены национального конгресса Аргентины. Пост президента займет Хавьер Милей, представлявший альянс «Свобода наступает». Подробнее о новом главе аргентинского государства — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Аргентине заявили, что Латинская Америка не хочет поддерживать Украину в конфликте с РФ.

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