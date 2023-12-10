Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В канцелярии Нетаньяху рассказали о темах разговора с Путиным

Нетаньяху обсудил с Путиным военные действия против ХАМАС

close
100%
Abir Sultan Pool/Reuters

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обсудил в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным военные действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на канцелярию израильского премьера.

Также стороны обсудили ситуацию в ближневосточном регионе. Отмечается, что Нетаньяху в разговоре с Путиным выразил признательность за усилия Россия по освобождению из Газы израильтянина с гражданством РФ.

До этого канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что Биньямин Нетаньяху покинул заседание кабинета министров, чтобы поговорить с президентом России Владимиром Путиным по телефону. Разговор шел на протяжении 50 минут. Это был их первый разговор с 16 октября.

Ранее Путин обсудил с президентом Египта ситуацию на Ближнем Востоке.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами