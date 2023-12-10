В канцелярии Нетаньяху рассказали о темах разговора с Путиным

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обсудил в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным военные действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на канцелярию израильского премьера.

Также стороны обсудили ситуацию в ближневосточном регионе. Отмечается, что Нетаньяху в разговоре с Путиным выразил признательность за усилия Россия по освобождению из Газы израильтянина с гражданством РФ.

До этого канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что Биньямин Нетаньяху покинул заседание кабинета министров, чтобы поговорить с президентом России Владимиром Путиным по телефону. Разговор шел на протяжении 50 минут. Это был их первый разговор с 16 октября.

Ранее Путин обсудил с президентом Египта ситуацию на Ближнем Востоке.